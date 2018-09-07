أبل تُهدي السلطات الأمريكية بيانات مستخدمي أيفون

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تُخطط شركة أبل الأميركية لإنشاء أداة على شبكات الإنترنت تسمح للشرطة بطلب بيانات عن مستخدميها بشكل رسمي، وهو الأمر الذي تم إبلاغه إلى السلطات الأميركية بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبعثت أبل مُتمثلة في مستشارها العام كيت آدامز برسالة إلى السيناتور الأميركي شيلدون وايتهاوس، أكدت من خلالها أنها مُستعدة للمساهمة في إمداد الشرطة بمعلومات حول الأشخاص الذين ترغب في تتبعهم، بشرط أن يُقدم لها طلب رسمي مستوفي الشروط التي تتعلق بحماية الخصوصية، وذلك حسب ما جاء في وكالة أنباء رويترز الدولية.

وتسمح تلك الأداة بإتاحة الشركة بعض بيانات المستخدمين، مثل البيانات المخزنة في خدمة آيكلود عبر الإنترنت، إلى مسؤولي تنفيذ القانون إذا قاموا بتقديم طلب قانوني صالح.

أبل اعتادت التعامل مع مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بطريقة مغايرة، حيث تُشفر أجهزتها بطريقة لا تستطيع الشركة الأميركية نفسها الوصول إليها إذا طُلب منها ذلك.

وقالت الشركة في رسالتها إنها استجابت إلى 14 ألف طلب لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة في العام الماضي، بما في ذلك 231 “طلبات طوارئ محلية”، تناولتها إلى حد كبير في غضون 20 دقيقة من استلامها “بغض النظر عن وقت إرسالها.

ووفقًا للشركة، فإنها ستُقدم أداة عبر الإنترنت لموظفي إنفاذ القانون لإعداد الطلبات وتتبعها، كما أكدت الشركة أنها دربت حوالي 1000 من ضباط إنفاذ القانون على كيفية الحصول على البيانات من الشركة.

وقد سبق التدريب بشكل مباشر في مقر شركة أبل، لكن الشركة قالت إنها ستنشئ دورة تدريبية على الإنترنت مع توفير فريق من المدربين للمساعدة في توسيع نطاق وصولها إلى الأقسام الأصغر.