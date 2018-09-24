أبناء الغفران أمام مقر الفيفا: تنظيم الحمدين سلب أرضنا لإقامة منشآت كأس العالم

المواطن - الرياض

ندد أبناء قبيلة الغفران القطرية بممارسات وجرائم تنظيم الحمدين في سلب الأراضي والعقارات عنوة لإقامة منشآت كأس العالم فوقها.

ونظم أبناء قبيلة الغفران من أمام مقر الفيفا في جنيف وقفة احتجاجية نددوا خلالها بانتهاكات تنظيم الحمدين.

وأكدوا أن النظام القطري أقام منشآت كأس العالم2022 على أراضٍ وعقارات سلبت منهم عنوة.

وطالب أبناء قبيلة الغفران الفيفا بسحب بطولة كأس العالم من قطر أو استعادة حقوقهم المسلوبة .