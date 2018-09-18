أبناء المواطنات هل يستحقون دعم حساب المواطن ؟ الإجابة هنا

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بضوابط وآليات صرف الدعم لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالاً من مواطنة جاء فيه : أبناء المواطنات السعوديات هل يستحقون دعم حساب المواطن ؟

وردت خدمة العملاء بالقول: بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج والأبناء كتابعين.

واشترط حساب المواطن ما يلي:

إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية .

شريحة حديثة من الأحوال المدنية تثبت الزواج من غير سعودي.

وفي حال لم تتوفر هذه المستندات يتم رفع عقد النكاح.

وكان حساب المواطن أوضح أكثر من مرة أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويهدف حساب المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع الأسبوع الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.