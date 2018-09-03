أبوظبي أمل دياز لعودة الاتحاد إلى الطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في مدينة أبوظبي الإماراتية، اليوم الاثنين، استعدادًا لمنافسات العميد المقبلة في البطولات المختلفة التي يُشارك فيها الموسم الرياضي الحالي.

ويأمل المدرب الأرجنتيني رامون دياز في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطريق خلال معسكر أبوظبي، خاصة أن بداية العميد في الموسم الرياضي الحالي لم تكن موفقة على الإطلاق.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، للاستفادة بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في الدوري السعودي للمحترفين، نظرًا لتدريبه نادي الهلال من قبل.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي بخسارة لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع الوصل الإماراتي ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه السلبية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في أولى مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام الشباب بهدف دون رد.

وتعول الجماهير الاتحادية كثيرًا على معسكر أبوظبي في تصحيح أخطاء العميد، ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، أملًا في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.