أبو مازن أمام الأمم المتحدة: بلطجة إسرائيل يجب أن تتوقف والقدس ليست للبيع
دعا إدارة ترامب للتراجع عن قراراتها الأحادية

أبو مازن أمام الأمم المتحدة: بلطجة إسرائيل يجب أن تتوقف والقدس ليست للبيع

2018/09/27
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس – أبو مازن – أن القدس ليست للبيع وأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة عليها.

وأضاف عباس في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القدس الشرقية ستظل العاصمة التاريخية والأبدية لدولة فلسطين.

وقال عباس: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنكرت لالتزامات الإدارات السابقة، داعياً إياها للتراجع عن قراراتها أحادية الجانب.

وتساءل أبو مازن: إلى متى تبقى إسرائيل خارج القانون وتلعب وتتمرد كما تشاء؟! قائلاً: إن بلطجة إسرائيل يجب أن تتوقف.

 


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