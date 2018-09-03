أبيات شعرية حيرت المغامسي: لست مقتنعاً بمعناها ولا أقدر على نفي ما تدل عليه

المواطن - الرياض

نشر الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أبياتاً شعرية تسببت في حيرته.

وقال المغامسي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أبيات حيرتني فلست مقتنعاً بمعناها ولا قادراً على نفي ما تدل عليه، قال ابن الرومي:

وما الحقدُ إلاّ توأم الشكر في الفتى

وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض.

فحيث ترى حقدا على ذي إساءة

فثمّ ترى شكرًا على حَسَنِ القَرْض.

إذا الأرض أدّتْ ريع ما أنتَ زارعٌ

من البذر فيها فهي ناهيك من أرض