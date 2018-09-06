أتليتكو مدريد يستعيد لحظات الذكرى الـ90 لميلاد العميد

المواطن - محمد سمعه

استعاد نادي أتليتكو مدريد الإسباني ذكريات لقائه الودي المثير مع نادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2016، وذلك بمناسبة مرور 90 عاماً على إنشاء العميد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أتليتكو مدريد تغريدة باللغة العربية على “تويتر” قال فيها: اليوم نستحضر زيارتنا لجدة في 30 ديسمبر 2016 .. فهناك لعبنا مباراة أمام الاتحاد في الذكرى التسعين لتأسيس النادي وفزنا بثلاثية مقابل هدفين يا لها من ذكريات.

وكانت المباراة الودية الشهيرة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسجل للاتحاد وقتها كل من المصري محمود كهربا وأحمد العكايشي، بينما سجل لنادي أتليتكو مدريد كل من خوانفران وفيرناندو توريس واللاعب خوسي خيمينيز.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد والاتحاد كان انتهى بتقدم العميد بثنائية مقابل هدف.