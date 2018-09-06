أحداث فلكية مميزة الليلة.. ونصائح للعثور على نجم بولاريس

المواطن - جدة

أكدت الجمعية الفلكية في جدة، أنه يمكن مساء اليوم الخميس وخلال ليالي هذا الشهر للراصدين استخدام نجوم الدب الأكبر للعثور على نجم القطب الشمالي.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن نجم القطب الشمالي يسمى نجم “بولاريس” أو نجم الجدي، مضيفةً أن النجمين الخارجيين ضمن مغرفة الدب الأكبر يشيران على الدوام نحو نجم القطب الشمالي.

ولفتت فلكية جدة إلى أن الكرة الأرضية تقع اليوم الخميس مع كوكب نبتون في أقرب نقطة بينهما خلال العام 2018، وغدًا الجمعة 7 سبتمبر يصل نبتون إلى التقابل بحيث يكون بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس بسماء الأرض.