أحدث سيارات فولفو حول العالم تتحول إلى سرير ومكتب عمل!

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت شركة فولفو السويدية المصنِّعة للسيارات الفاخرة عن مفهومها الاختباري الجديد لمركبة يمكنها أن تتحول إلى غرفة نوم أو معيشة أو مكتب خلال عملية الانتقال من مكان إلى آخر.

وأعلنت الشركة السويدية عن مفهوم اختباري جديد يُسمى “360 درجة”، وهي مركبة تنتمي لفئة السيدان الفاخرة التي تعتمد بشكل كلي على الأنظمة المشغلة في تسيير المركبة دون الحاجة إلى أدنى مستويات التدخل من العنصر البشري، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقًا للشركة السويدية، فإن السيارة تتمتع بتصميم داخلي مرن قادر على التحول من الوضعية المعروفة للسيارات السيدان لتصبح غرفة مُجهزة بكافة التوصيلات الخاصة بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى تزويدها باتصال دائم بشبكات الإنترنت.

ويتمتع التصميم الداخلي للسيارة بقدرات تسمح له بالتحول إلى مكتب أو غرفة معيشة أو سرير للنوم، بالإضافة إلى قدرات تكنولوجية جديدة على المستوى التقني.

ولم تكشف الشركة السويدية المزيد من التفاصيل الخاصة بالسعر أو حتى سعة الركاب داخل المفهوم الاختباري الجديد لسيارتها، غير أنها أكدت عزمها إصدار السيارة بنسختها النهائية بحلول عام 2021 بالأسواق العالمية.

يذكر أن فولفو تعمل من وقت طويل برفقة شركة أوبر الأميركية على تطوير السيارات ذاتية القيادة، والتي تعد أحدث الرهانات لكبار منتجي السيارات حول العالم.