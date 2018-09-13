أحد ضد الأهلي .. نيران الثأر تُرعب جويدي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة أحد ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ومن المقرر إقامة مباراة أحد ضد الأهلي على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز غدًا الجمعة، حيث يأمل الراقي في الاستفاقة من كبوته الأولى بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نادي التعاون في أول الشهر الجاري بهدف لكل فريق.

ويخشى المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للراقي من عودة نادي أحد للثأر خلال لقاء أحد ضد الأهلي ، خاصة أن الراقي كان أنهى الموسم الماضي في بطولة دوري المحترفين بالفوز على أحد بهدف دون رد، ولكن الفوز لم يُمكن الأهلي وقتها من حصد اللقب والذي تُوج به نادي الهلال بعد الفوز على نادي الفتح برباعية لهدف.

وركز جويدي خلال الفترة الماضية في تدريبات الراقي، وقبل خوض مباراة أحد ضد الأهلي على الجانب البدني للاعبي الراقي بالإضافة إلى التركيز على الناحية البدنية.

ويذكر أن الراقي كان خاض أول مباراة له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، قبل خوض مباراة أحد ضد الأهلي غدًا.

كما يأمل النجم السوري عمر السومة خلال مباراة أحد ضد الأهلي في التخلص من عقدة عدم تسجيل أهداف في لقاء التعاون، والعودة للتسجيل في لقاء أحد من أجل ضمان المنافسة المبكرة على لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

وقالت تقارير إعلامية في الفترة الماضية وقبل انطلاق مباراة أحد ضد الأهلي : إن الراقي لن يتخلى عن اللاعب المصري عبدالله السعيد والذي قيل بأن الزمالك المصري سينافس مواطنه بيراميدز على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ومن المتوقع مشاركة عبدالله السعيد في مباراة أحد ضد الأهلي ، أو تواجده على دكة الاحتياط في اللقاء، خاصة أن اللاعب المصري لم يخض أي مباراة رسمية مع الراقي منذ الانضمام له بعد نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم بروسيا.