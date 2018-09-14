أحمال زائدة على توصيلة كهربائية تحرق منزلًا في نجران

المواطن - نجران

أخمد الدفاع المدني في حبونا بنجران، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع بمنزل مكون من دورين.

وأوضح المدني أن الحريق كان بسبب زيادة الأحمال على توصيلة كهربائية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وحذر المدني في وقت سابق من مخاطر شراء توصيلات كهربائية رديئة الصنع لما قد ينتج عنها من حرائق وحوادث.

وتكثف وزارة التجارة والاستثمار جهودها لضبط التوصيلات رديئة الصنع التي يتم تهريبها إلى داخل المملكة، أو التلاعب في تاريخ صلاحيتها.