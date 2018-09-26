أحمد الفيشاوي وزوجته لأول مرة معاً بواقعة مثيرة للجدل!

المواطن - القاهرة

أثار الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته الجدل مجددًا بعد أن قبَّلها في مهرجان الجونة السينمائي في مصر، دون مراعاة للعادات والتقاليد المصرية.

وظهر أحمد الفيشاوي وزوجته لأول مرة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وحرص أحمد الفيشاوي وزوجته على التواجد لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد “عيار ناري” المشارك اليوم ضمن فعاليات المهرجان في دورته الثانية.

وخلال الحفل أهدى أحمد الفيشاوي زوجته قُبلة أمام الحضور أثناء افتتاح الفيلم، ليثير الجدل مجددًا بعد الدورة السابقة التي شهدت أيضًا واقعة غريبة.

وكان أحمد الفيشاوي في الدورة السابقة لمهرجان الجونة وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان مقررًا أن يعرض عليها فيلمه السينمائي الجديد “شيخ جاكسون” بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح.

وفي أول تعليق بعد ظهور أحمد الفيشاوي وزوجته نشر الفنان صورة له مع زوجته ندى، أثناء عرض الفيلم، معلقًا عليها بقوله: “أثناء عرض فيلمي عيار ناري في مهرجان الجونة، وأول ظهور مع زوجتي الجميلة ندى على السجادة الحمراء”.