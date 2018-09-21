أحمد عسيري: الكرة أخطاء.. والهزيمة يتحملها الجميع

المواطن - مروة نبيل

رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد عسيري تحمل مسؤولية الخسارة بخماسية أمام التعاون، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق أحمد عسيري على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره التعاون، قائلًا: “هذه الهزيمة لا يتحمّلها شخص أو اثنان، ومثلما تكون الفرحة للجميع، فالخسارة أيضًا يتحملها الجميع”.

وتابع أحمد عسيري تصريحاته قائلًا: “عندما تأتي الأهداف دائمًا يتحدثون عن الدفاع، رغم أن الدفاع يبدأ من المهاجم، فعندما يلعب الفريق كله ككتلة واحدة، من الصعب أن تخترقه، ويوجد غياب للانسجام لأن هناك تغييرين أو ثلاثة في كل مباراة”.

وأضاف أحمد عسيري خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الاتحاد والتعاون قائلًا: “لا أتحمل هذه الخسارة، الاتحاد ليس أحمد عسيري فقط، الفريق كله يتحملها، نحن 30 لاعبًا وليس أنا فقط، وبالتالي أتحمل مع زملائي هذه الخسارة”.

وبشأن لقطة الهدف الرابع الذي سجله نادي التعاون نتيجة خطأ فردي منه، قال أحمد عسيري: ” “حتى لو وقعت في الخطأ، فالكرة أخطاء، وكلنا نخطئ ونتعلم”.

ومُني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالخسارة الثالثة على التوالي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة المحلية بدون نقاط.