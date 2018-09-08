أحمد موسى يُسجل هدفًا عالميًّا.. وجماهير النصر تتغنى به

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد موسى، بمستوى مميز في مباراة نيجيريا وسيشل المُقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفض أحمد موسى اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، حيث سجل هدفًا عالميًّا من تسديدة على الطائر من خارج منطقة جزاء سيشيل، ليمنح المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم التقدم بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق المباراة.

ونال الهدف الخرافي الذي سجله أحمد موسى استحسان الجماهير النصراوية، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تغنت بأداء اللاعب النيجيري وبهدفه الأسطوري في شباك سيشيل، قبل قليل.

وبات اسم أحمد موسى ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في السعودية، بعد التفاعل الجماهيري الكبير مع أداء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وبالهدف الخرافي الذي سجله.

وأكدت الجماهير النصراوية أن أحمد موسى سيُشكل خطرًا كبيرًا على الأندية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وطالب البعض مدرب العالمي كارينيو بإشراك اللاعب بمركزه الأصلي رأس حربة وهمي خلف المهاجمين، لكي يتألق.

وأضاف أحمد موسى الهدف الثاني له والثالث لصالح المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في شباك سيشيل في الدقيقة 57، بعد متابعة ناجحة لتسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.