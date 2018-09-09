أخصائية نفسية توضح معنى العنف الأسري المخفي وكيفية معالجته

أخصائية نفسية توضح معنى العنف الأسري المخفي وكيفية معالجته

2018/09/09
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

أكدت الأخصائية النفسية والمحاضرة في جامعة الإمام محمد بن سعود عهود عسكر، أن مواجهة العنف الأسري يبدأ من تربية وتنشئة الأطفال على احترام الأخت والأم والزوجة.

وأضافت عسكر، في حوارها ببرنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أن هناك عنفًا أسريًّا مخفيًّا بسبب الخوف من الفضيحة إذا ما تقدمت الزوجة بشكوى، لافتةً إلى أن العنف اللفظي أقوى وأشد بكثير من العنف الجسدي.

وتابعت أنه يجب على الزوجة ألا تصمت إذا تعرضت للضرب من زوجها وتبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية على رقم 1919، مشددةً على أن ثقافة المجتمع لها دور كبير في تعرض المرأة للعنف من الرجل.


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