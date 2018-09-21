أخضر الطائرة يكتفي بالميدالية الفضية في كأس التحدي الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، المباراة النهائية في كأس التحدي الآسيوي أمام نظيره العراقي، بشوطين مقابل ثلاثة أشواط، ليكتفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وشهدت المباراة النهائية بين السعودية والعراق في كأس التحدي الآسيوي، تبادلا للسيطرة بين المنتخبين، وكاد أن يُحقق الأخضر الفوز في الشوط الخامس، إلا أن لاعبي أسود الرافدين نجحوا في الفوز وخطف الميدالية الذهبية.

وحصد اللاعب أحمد البخيت جائزة أفضل لاعب في كأس التحدي الآسيوي، فيما نال اللاعب إبراهيم مجرشي المركز الثالث.

وكان المنتخب السعودي للكرة الطائرة، قد تأهل إلى نهائي كأس التحدي الآسيوي الذي أُقيم في كولومبو العاصمة السريلانكية، بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منتخب بنجلاديش بثلاثة أشواط مقابل شوط.