أخضر 19 عامًا يُعسكر 13 يومًا

المواطن - محمد سمعه

سيدخل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا، بداية من غدٍ الأحد وحتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية والمقرر إقامتها الشهر المقبل في إندونيسيا.

ويذكر أن المنتخب السعودي يدخل المرحلة الثالثة في خطط استعداده للبطولة الآسيوية، حيث سيخوض أخضر 19 عامًا البطولة الآسيوية رفقة منتخبات” الصين، ماليزيا، طاجيكستان”.

وسيتواجد في معسكر الأخضر استعدادًا للبطولة الآسيوية كل من” محمد الشنقيطي، نايف الماس، عبدالرحمن الشمري، فرج الغشيان، فراس البريكان، نواف الغامدي، منصور البيشي، محمد منصور، وليد الأحمد، نواف شراحيلي، تركي العمار، حسان تمبكتي، محمد الدوسري، عبدالله حمدان، خليفة الدوسري، عبدالمحسن القحطاني، خالد الغنام، سعود عبدالحميد، حازم الزهراني، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي، صافي الزقرتي، أنش الشمراني، مخير الرشيدي، عبدالله القحطاني، عبدالعزيز الضويحي، مهند الشنقيطي، فارس عابدي.