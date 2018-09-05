أخيرًا .. اتحاد القدم يعلن المواعيد المُعدلة لبعض مباريات الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدول المعدل لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد القدم السعودي على “تويتر” أن لجنة المسابقات أصدرت الجدول المعدل من البطولة، حيث شمل التعديل عددًا من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية آخرى.

وكان عبدالإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، أكد في تصريحات تلفزيونية أن جدول كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيُعدل قبل انطلاق الجولة الثانية.

وجاء تعديل بعض مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد طلب من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لإعطاء فرصة للمشجعين لمتابعة الكثير من المباريات خلال عدد أيام أكبر.