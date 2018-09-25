أرامكو تتوقع رفع تجارتها النفطية 50% بحلول 2020

أرامكو تتوقع رفع تجارتها النفطية 50% بحلول 2020

2018/09/25
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تتوقع شركة أرامكو للتجارة، رفع حجم تجارتها النفطية بنسبة 50% عن المستويات الحالية، حيث تستهدف زيادتها إلى 6 ملايين برميل يوميًا من أصل 4 ملايين برميل حاليًا في 2020.

وأوضح رئيس الشركة إبراهيم البوعينين، خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي، أن الشركة تدرس بناء طاقتها في تجارة الغاز الطبيعي المسال مستخدمة مكتبها في سنغافورة كمركز تداول.

وتوقع البوعينين نمو مكتب الشركة في سنغافورة ليوظف ما بين 30- 40 شخصًا في غضون العامين القادمين، حيث سيتم الاستفادة من تداول السفن صوب أنواع الوقود الأقل تلويثًا في 2020.

كما أشار إلى أن الشركة تعتزم إقامة مكتبها الأوروبي في جنيف أو لندن، كما تستهدف فتح مكتب في الفجيرة لإدارة المخزون النفطي، لافتًا إلى أن التحوط يغطي ما يقرب من 50% من منتجات النفط التي تبيعها الشركة وتقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا.

 


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