أرامكو تشارك كبرى شركات صناعة السيارات عالميًا في تطوير الوقود

المواطن - الرياض

أكدت شركة أرامكو السعودية، أنها تعمل بالشراكة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، على تنفيذ برامج بحثية تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة.

وضمن هذه البرامج البحثية تقنية احتجاز الانبعاثات الكربونية الخارجة من عوادم السيارات، حيث تعتمد هذه التقنية على احتواء الانبعاثات لحظة خروجها من المصدر عبر نظام عادم حديث يمكنه احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بالسيارة ومن ثم التخلص منه بطريقة مستدامة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستنفق أكثر من نصف تريليون ريال على أنشطة الحفر خلال العقد المقبل.