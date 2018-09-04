أرامكو تمنح بيكر هيوز عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحري

منحت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق لحقل مرجان النفطي لشركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك. وهو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة، فضلًا عن كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

وبموجب العقد، ستقوم “بيكر هيوز” بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وبهذه المناسبة قال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج، المهندس محمد القحطاني: “يعتبر حقل مرجان النفطي من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيساهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية. نحن سعداء بالعمل مع “بيكر هيوز” كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري”.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز، السيد لورينزو سيمونيلي: “يشرّفنا الفوز بعقد الخدمات المتكاملة الذي يسلط الضوء على سجلنا الحافل بالإنجازات في عمليات الحقول النفطية البحرية في المملكة العربية السعودية. وتعتبر “بيكر هيوز” رائدة في تزويد حلول الحفر البحري، وتمتاز بقدرتها على مواكبة احتياجات العملاء. ويتضمن حقل مرجان البحري عددًا كبيرًا من الآبار، ويتطلب مشروع التوسعة تقنيات موثوقة وعالية الكفاءة مع قدرات رقمية كبيرة تضمن سلاسة العمليات، وهي إمكانات تتوفر لدى “بيكر هيوز”، حيث تم تصميم جميع الحلول الخاصة بمشروع مرجان لتحقيق أفضل النتائج بما ينسجم مع الأهداف والخطط التي وضعتها أرامكو السعودية”.

وبموجب العقد سيبدأ العمل في توسعة الحقل خلال الشهر الجاري. وتتضمن مجموعة خدمات الحفر التي ستقدمها “بيكر هيوز” تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة الاحتياطي والحفر الدوراني القابل للتوجيه.