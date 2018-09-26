أربعاء ممطر على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا وقد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وغرب المملكة فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة و تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي مساءً بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعةن وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.