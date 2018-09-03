أرقام قياسية في خطة الحج الإعلامية.. 514 مليون مشاهدة بـ42 لغة في 107 دول

المواطن - الرياض

رفع الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي أسمى آيات العرفان ووافر الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور التقرير النهائي لإنجازات الخطة الإعلامية لموسم حج 1439هـ.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة كان وراء النقلة النوعية التي شهدتها الخطة الإعلامية لموسم الحج، وما نتج عنها من صدى عالمي واسع، تجسد في عديد من الإنجازات الدولية والمبادرات المهمة التي حققتها هذا العام.

كما تقدم الدكتور عبدالله المغلوث بخالص الشكر ووافر التقدير لمعالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام لجهوده الكبيرة في الإشراف على تنفيذ الخطة ومتابعة معاليه المباشرة لتحقيق بنودها، وما قدمه من توجيهات سديدة قبل وأثناء الموسم، وحتى انتهاء أعماله، ما كان له الأثر الأبرز في الإنجازات التي حققتها التغطية الإعلامية لحج هذا العام.

ووجه الدكتور المغلوث شكره وتقديره للجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج، مؤكداً أن تعاضدها وتنسيقها وتكامل أعمالها كان له أثر مهم في نجاح الخطة الإعلامية وتحقيقها لأهدافها.

أرقام قياسية غير مسبوقة

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الخطة الإعلامية لحج هذا العام حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، من أبرزها وصول عدد مشاهدات مواد تغطيات الحج في وسائل الإعلام العالمية إلى أكثر من 514 مليون مشاهدة، لعدد 6234 مادة، بعدد 42 لغة، وصلت إلى 107 دول حول العالم.

كما بلغ عدد وسائل الإعلام السعودية والعربية التي استفادت من الخدمات الإعلامية التي قدمتها وزارة الإعلام خلال موسم الحج 500 صحيفة إلكترونية، و11 صحيفة ورقية، و17 جهة إعلامية، و5 وكالات أنباء.

وذكر الدكتور المغلوث أن المملكة استضافت خلال حج هذا العام أكثر من 818 إعلامياً دولياً من أكثر من 100 دولة، شاركوا بجهود متميزة في تغطية أعمال الحج، وإبرازها بما يتناسب مع مكانة الشعيرة العظيمة، كما أسهموا في نقل الجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن إلى العالم.

وأضاف أن وزارة الإعلام استضافت أيضاً أكثر من 250 من المؤثرين العالميين بينهم فنانون ومفكرون وكتاب وباحثون دوليون، أسهموا في نقل الصورة الحقيقية للمملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وأشار الدكتور المغلوث في هذا الصدد إلى اللقاء التلفزيوني أجري مع المذيعة الألمانية “كريستيانا بيكر” التي استضافتها وزارة الإعلام، وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

التواصل بكل اللغات

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام إن عدد المشاهدات للمواد الإعلامية التي تم بثها على حسابات مركز التواصل الحكومي والدولي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية بلغ حوالي (30.5) مليون مشاهدة.

مضيفاً أن عدد المشاهدات على حسابات مركز التواصل الحكومي بلغ (17.657) مليون مشاهدة، كما شهد أكثر من (1.011) مليون تفاعل، وبلغ عدد مشاهدة المواد المرئية حوالي (4.857) مليون مشاهدة، كما بلغ عدد المتابعين 19026 متابعاً، وبلغ عدد المواد المنشورة 141 مادة، من بينها 51 مقطع فيديو و20 إنفو جرافيك.

وقال إن عدد المشاهدات على حسابات مركز التواصل الدولي بلغ حوالي (12.784) مليون مشاهدة، شهدت 204220 تفاعلاً، وبلغ عدد مشاهدات المواد المرئية (2.303) مليون مشاهدة، وعدد المتابعين 7431 متابعاً، كما بلغ عدد المواد المنشورة 395 مادة، منها 43 مقطع فيديو و22 إنفو جرافيك. مشيراً إلى أن المركز استطاع تنسيق عدة لقاءات مع وسائل الإعلام العالمية لكل من معالي وزير الحج ومعالي وزير النقل والإعلامية كريستيانا بيكر والفنان فؤاد خان.

وأوضح الدكتور المغلوث أن وزارة الإعلام أطلقت مع بدء الاستعدادات لأعمال حج هذا العام 19 قناة رقمية، استطاعت نشر 1500 مادة إعلامية، حققت أكثر من 89 مليون مشاهدة، وزاد عدد متابعيها عن 92000 متابع، وبلغ عدد الجهات المستفيدة من منتجاتها الإعلامية 158 جهة.

جهود تكاملية لـ 71 جهة حكومية

كما أسهم المركز الإعلامي الموحد للحج الذي أقامته وزارة الإعلام في منطقة مكة المكرمة بإبراز جهود 71 جهة حكومية، من خلال نشر أكثر من 400 مادة إعلامية، و81 لقاءً تلفزيونياً، كما تلقى أكثر من 1000 مكالمة وإيميل، وقدم خدماته لأكثر من 818 صحفياً دولياً و168 صحفياً سعودياً.

وأشار الدكتور المغلوث إلى أن بوابة الحج الإلكترونية نشرت أكثر من 1635 مادة إعلامية، تنوعت ما بين الأخبار والصور والإنفو جرافيك والقصص الإنسانية والمعالم والأرقام ومقاطع الفيديو، وزارها أكثر (1.3) مليون، وسجل بها 220 صحفياً، كما تلقت 810 مواد إعلامية من أكثر من 63 جهة حكومية مشاركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام إن من أبرز المبادرات الدولية التي حققتها الخطة الإعلامية لموسم حج هذا العام، قيام الموقع الإلكتروني لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية واسعة الانتشار، ببث فيديو كامل عن أعمال الحج، أنتجه مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، وحقق أكثر من 800 ألف مشاهدة.

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور عبدالله المغلوث أن العمل في الخطة الإعلامية لموسم الحج مثل فرصة مهمة لمركز التواصل الحكومي الذي لم يمر ٧ أشهر على إنشائه، للخروج بكثير من الدروس المستفادة، والمبادرات النوعية المهمة التي سيكون لها أثر أكبر في السنوات المقبلة، باستمرار التنسيق والتعاون والتعاضد مع جميع الجهات الحكومية.