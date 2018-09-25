أركان حرب محور تعز: ثورة 26 سبتمبر أسقطت أعتى حكم كهنوتي على وجه الأرض

المواطن - تعز

شارك عدد من القيادات العسكرية في محور تعز، في الفعالية الجماهيرية لإيقاد شعلة سبتمبر بمدينة تعز، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، احتفاءً بالذكرى الـ56 لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي أطاحت بنظام حكم الإمامة عام 1962م.

وأكد أركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي في كلمة ألقاها نيابة عن قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، أثناء حفل إيقاد الشعلة وسط مدينة تعز، أن الثورة السبتمبرية إنجاز بطولي خالد، استطاع اليمنيون خلالها إنهاء حكم السلالة التي أمعنت في تجهيل وتجويع اليمنيين.

وقال: إن احتفاء الجماهير اليمنية بذكرى الثورات الخالدة (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) تأتي بالتزامن مع الملاحم البطولية التي يسجلها أبناء الجيش الوطني ضد الإماميين الجدد والمتمثلة في ميليشيات الحوثي الانقلابية بمختلف الجبهات والميادين.

وقال المجيدي: إن ثورة 26 سبتمبر عصفت بالحكم الإمامي البائد المتخلف، وزلزلت عرش الطغاة والطغيان، وأسقطت أعتى حكم كهنوتي على وجه الأرض، وهو النظام الذي أصر بغبائه وتخلفه على البقاء خارج الحياة وخارج التاريخ والجغرافيا، الأمر الذي دفع أحرار اليمن لإشعال ثورة سبتمبر التي نوقد شعلتها السادسة والخمسين تجديدًا لمسيرة النضال الثوري.

ولفت العميد المجيدي إلى أن محافظة تعز كانت الرقم الأصعب في معادلة الحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري، حيث وقفت مع مختلف المناطق والمحافظات وكل الشرفاء للتصدي لفلول الكهنوت الإمامي الذي ظل يحارب اليمنيين بأعمال تخريبية في محاولة بائسة منه ليستعيد ما يزعم أنه الحق الإلهي المقدس في الحكم.

ورفع المجيدي تهاني قيادة محور تعز للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه ورئيس الحكومة والشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.