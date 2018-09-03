أزمة الليرة تضرب أقدام الأتراك!

المواطن - متابعة

طلبت شركة تركية رائدة في صناعة الأحذية، من القضاء الإعلان الرسمي عن إفلاسها، وسط مخاوف من أن تتوالى حالات مماثلة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تجتازه البلاد.

ونقلت صحيفة “جمهورييت” التركية عن محكمة في البلاد موافقتها على طلب الشركة، يوم الجمعة الماضية، وبموجب هذا القرار تحصل المؤسسة الصناعية على الحماية التي تنالها الشركات عند العجز عن مواصلة أنشطتها بصورة طبيعية في السوق.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة، أليهان هوتيتش، تقديم طلب الإفلاس إلى النقص الكبير في التدفق النقدي بالسوق، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات لم تكن بالحسبان من جراء الهبوط الكبير لليرة.

وقال هوتيتش، في بيان رسمي: إن الشركة واجهت صعوبات جمة في مدفوعات المدى القصير، موضحًا أن هناك نقصًا في التدفق النقدي أثّر بصورة كبيرة على تسيير أعمال الشركة.

وفقدت الليرة التركية قرابة 40% من قيمتها خلال العام الجاري.