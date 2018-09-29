أزمة خريجي الطوارئ مستمرة .. عمل شيل وحط وراتب 4 آلاف ريال إن وُجد!

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، فهد الحازمي، أن هناك احتياجًا فعليًّا كبيرًا لخريجي طب الطوارئ.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن عدد المجتازين لاختبارات الهلال الأحمر 142 خريجًا فقط من إجمالي 2750 متقدمًا.

وفي المقابل، قال عبدالسلام بن حمد أخصائي طوارئ عاطل عن العمل: إن الجميع اجتاز اختبار الهلال الأحمر، لكنهم أخذوا النخبة فقط.

وأضاف أن أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالرياض ترفض تعيين السعودي.

وتابع: “متوسط الراتب في القطاع الخاص 4 آلاف ريال، والعمل (شيل وحطّ) وكأنهم لم يدرسوا شيئًا طيلة 5 سنوات!”.

وتعجب ابن حمد من أن “الدولة أنفقت على تعليمي بالخارج ربع مليون دولار ولم تستفد بتخصصي، والتعليم لا زالت تبتعث على نفس التخصص بدلًا من توظيف المتخرجين بالفعل”.

وأضاف: “ندفع مبالغ ضخمة لاجتياز اختبار التصنيف، وبعدها لا نحصل على فرصة عمل”، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر في رمضان الماضي تقدم له 460 خريجًا، ومن ذهبوا إلى الاختبار العملي منهم 100 شخص فقط.