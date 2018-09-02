أسامة الخلف .. مستقبل خط وسط السعودية

المواطن - مروة نبيل

نال أسامة الخلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ثقة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ما جعله يضمه إلى معسكر المنتخب السعودي الإعدادي المُقرر انطلاقه، يوم غد الاثنين.

ويُعد أسامة الخلف مستقبل خط الوسط في الكرة السعودية، حيث إنه مواليد 26 ديسمبر عام 1996، أي أنه لم يُكمل عامه الـ22 بعد، ولكنه يُعتبر من اللاعبين أصحاب الخبرات، نظرًا لتمثيله أخضر الشباب والأولمبي.

وبدأ أسامة الخلف مسيرته في الفئات السنية المختلفة بنادي هجر، قبل أن يوقع عقدًا احترافيًا معه عام 2015، لمدة 5 سنوات، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، وظهر بمستوى مميز في منافسات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين آنذاك.

وكان أسامة الخلف من أصغر لاعبي الدوري هذا الموسم، ولكنه تألق بشدة ونجح في خطف أنظار الأندية الكبرى إليه، وربطت تقارير صحفية بينه وبين فرق الهلال والاتحاد والأهلي، قبل أن ينتقل إلى نادي الاتفاق في يناير عام 2017.

وتعاقد نادي الاتفاق مع أسامة الخلف لمدة 5 سنوات، في إطار رغبة مسؤوليه بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين صغار السن ومميزين، لبناء فريق للمستقبل، ليكون فارس الدهناء بوابته للانضمام إلى الأخضر.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة بيتزي، معسكرًا إعداديًا بداية من يوم غد الاثنين وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، يناير المقبل.