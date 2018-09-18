أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات بجامعة الأميرة نورة

المواطن - الرياض

ردت جامعة الأميرة نورة على أسباب فرض رسوم على سكن الطالبات.

وأوضحت فايزة الفايز، وكيلة جامعة الأميرة نورة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المبلغ المفروض على الطالبات ما هو إلا مساهمة لتقديم الأفضل لهن.

وتابعت الفايز أن الجامعة لم تغفل البعد الإنساني ويمكن للطالبات غير القادرات التقسيط أو الإعفاء بعد التأكد من حالاتهن.