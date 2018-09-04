أسباب وحلول ضعف عزم السيارة عند صعود المرتفعات

المواطن - الرياض

قد يواجه بعض السائقين مشكلة مع سياراتهم وهي ضعف عزم المحرك حينما يقودون السيارة باتجاه المرتفعات، على الرغم من الضغط الشديد على دواسة البنزين، وفي بعض الأحيان مع الصعود تقل سرعة السيارة تدريجياً.

لذا نستعرض في هذا التقرير أسباب حدوث هذه المشكلة حتى تتم معالجتها، وتفادي تأثيرها على موتور السارة.

1- تلف فلتر الهواء والتي تزيد فرصه بالمناطق الصحراوية، وهو ما يؤدي إلى انسداد الفلتر بالرمال، مسبباً هذه المشكلة.

2- انسداد فلتر البنزين بالشوائب والأوساخ، وهذا يقلل من كمية الوقود الواصلة للمحرك، وهو ما يسبب ضعف عزمه في صعود المرتفعات.

3- إذا كانت رشاشات المحرك متسخة، تؤدي أيضاً لهذه المشكلة، ويمكن حلها بسكب سائل تنظيف الرشاشات في خزان الوقود.

4- رداءة الوقود أو احتواؤه على الشوائب، وهو ما يجعل عملية الاحتراق داخل المحرك غير مكتملة، ما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

5- إذا كان محرك سيارتك متهالكاً بعض الشيء، وكان يحتوي على 4 أسطوانات وقمت بتشغيل المكيف أثناء الصعود، فإنه يؤدي إلى ضعف عزم السيارة.

6- حالة وجود مشاكل في شمعات الاحتراق أو الكوايل، فإنها تؤثر على عزم السيارة أثناء صعود المرتفعات.

7- إذا كانت هناك مشكلة في حساس العادم أو وجود انسداد في العادم، فإن الغازات والأبخرة الخارجة من المحرك ستواجه صعوبة في خروجها، مما يؤدي إلى ضعف عزم المحرك خاصة في صعود المرتفعات.