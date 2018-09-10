أسباب وراء نمو عدد الشقق المفروشة في المملكة

أسباب وراء نمو عدد الشقق المفروشة في المملكة

2018/09/10
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد رئيس قسم المخالفات بهيئة السياحة، محمد الخميسي، أن الهيئة كانت تحدد أسعار الشقق المفروشة في السابق وفق التصنيف، لكن بعد صدور نظام السياحة أصبح السوق مفتوحًا خاضعًا للعرض والطلب.

وأوضح الخميسي، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الهيئة تركت السعر للمستثمر وفق ما يقدمه من خدمات، لافتًا إلى أن حجم السوق السياحي في المملكة سبب رئيس في نمو عدد الشقق المفروشة، وكذلك سهولة تحويل العمائر لشقق، بالإضافة إلى بحث المستثمرين عن الربح السريع دون تقديم خدمة حقيقية.

وكشف الخميسي أن منذ بداية 2018 ضبطت الفرق التفتيشية التابعة للسياحة أكثر من 850 منشأة غير مرخصة توفر هذه الخدمة.

 


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