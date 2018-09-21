أسرة الراحل خالد قاضي تُحيي الأهلاوية

المواطن - محمد سمعه

حرصت أسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي على توجيه التحية للجماهير الأهلاوية المتواجدة في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة لحضور مباراة الأهلي والحزم، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت جماهير الأهلي خصصت تيفو خاصًّا للإعلامي خالد قاضي لتكريمه في مباراة الحزم، بجانب إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن تخصيص دخل المباراة لأسرة الإعلامي الراحل.

ونزلت أسرة خالد قاضي إلى أرضية ملعب الجوهرة بين شوطي المباراة لتحية الجماهير الأهلاوية، خاصة والد الإعلامي الراحل والذي أعرب عن شكره وامتنانه لجماهير النادي الأهلي ولتصرفاتها الطيبة.

وكان الإعلامي خالد قاضي وافته المنية يوم السبت الماضي بعد صراع طويل مع المرض.