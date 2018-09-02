أسرة حميدان التركي تزوره في محبسه بأمريكا.. هذا ما قاله خلال الزيارة

المواطن - الرياض

قالت نورة حمیدان التركي، ابنة السجین السعودي بالولايات المتحدة الأمريكیة، إنهم تمكنوا من زيارة والدها بمحبسه.

وقالت نورة في تغريدتها عبر “تويتر”: “بحمد الله تیسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامه وشكره ويوصیكم بالدعاء له”.

وكانت نورة وشقیقتها قد زارتا والدهما في مارس الماضي، وقد شكا لهما معاناته بسبب تردي أوضاع السجن وتدهور صحته، فيما رفضت لجنة أمريكیة مختصة في مايو الماضي الإفراج المشروط عن التركي، وقررت إعادة النظر في الطلب مرة أخرى العام القادم.

يذكر أن التركي يقضي عقوبة السجن بالولايات المتحدة منذ عام 2005 بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونیسیة، ورفض القضاء الأمريكي غیر مرة الإفراج المشروط عنه أو نقله لقضاء فترة محكومیته بالمملكة.