أسطول مجاني لنقل الطالبات بمدينة الملك عبدالله

المواطن - الرياض

‫أوضح المتحدث الرسمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الركبان أن مدينة الملك عبدالله للطالبات وبدعم وتوجيه من مدير ⁧‫الجامعة عضو هيئة كبار العلماء أ.د.سليمان بن عبدالله أبا الخيل شرعت بتجهيز وتأمين أسطول باصات نقلٍ مجانية عددها 474 باصاً موزعة على جميع الكليات لخدمة الطالبات بمدينة الرياض لكافة الأحياء المنتشرة مع تخصيص مشرفات لتسهيل ذلك‬ .

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وأكد الركبان: بأنه قد لُبيت حاجة طالبات المزاحمية بباصين رقم “449، 450” وباص لمدينة ظرماء رقم 451 عبر التطبيق والتسجيل بالرابط التالي (هنا)‬⁩‬.

وعبر الركبان عن شكر وتقدير معالي مدير الجامعة لقيادتنا الرشيدة وولاة أمرنا – حفظهم الله – على دعمهم للعلم والتعليم وخاصة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما قدمت د.حنان العريني وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات لمعالي مدير الجامعة شكرها وتقديرها لدعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة.