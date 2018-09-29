أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 يسجل 125.87 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 143.84 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.86 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت مبلغ 125.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.88 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.91 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت مبلغ 71.92 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,474 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,007 ريالات، وسجلت أسعار كيلو الذهب 143,844 ريالًا.