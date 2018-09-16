أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 يسجل 126.06 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 144.06 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.06 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.06 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.05 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.04 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.03 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,480 ريالًا، وسجلت أيضًا أسعار جنيه الذهب 1,008 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,064 ريالًا.