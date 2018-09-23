أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 يسجل 126.40 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 144.46 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.42 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.40 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.34 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.27 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.23 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,493 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,011 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,456 ريالًا.