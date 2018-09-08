أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 24 يسجل 144.39 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 144.39 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.36 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.35 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.30 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.23 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.20 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,491 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,011 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,392 ريالًا.