أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 24 يسجل 144.89 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 144.89 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.82 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 126.78 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.67 ريال.

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.52 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.44 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار أوقية الذهب 4,506 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,014 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,889 ريالًا.