أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 126.51 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 144.58 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.53 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.51 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.44 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.34 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء لعيار 12 فسجلت 72.29 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,496 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,012 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,581 ريالًا.