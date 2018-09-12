أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 24 يسجل 144.72 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 144.72 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.66 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.63 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.54 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.42 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.36 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,501 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,013 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,715 ريالًا.