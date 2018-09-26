أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 24 يسجل 144.92 ريال

أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 24 يسجل 144.92 ريال

2018/09/26
الساعة 6:43 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 144.92 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.85 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 126.81 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 فسجلت 108.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.54 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.46 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار أوقية الذهب 4,507 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,014 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,921 ريالًا.


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