أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 126.01 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 144.01 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.01 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 مبلغ 126.01 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.01 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.01 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 12 مبلغ 72.00 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,479 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,008 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,008 ريالًا.