أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 126.35 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 144.39 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.36 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.35 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.30 ريال، وسجلت أيضًا أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.23 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.20 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,491 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,011 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,393 ريالًا.