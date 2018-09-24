أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 126.59 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 144.68 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.62 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 126.59 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.51 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.39 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.34 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,499 ريالًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,013 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,676 ريالًا.