أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 126.83 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 144.94 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.87 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.83 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.71 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.55 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.47 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,508 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,015 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,943 ريالًا.