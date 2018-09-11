أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 126.26 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 144.29 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.27 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.26 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.22 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.17 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.15 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,487 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,010 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,291 ريالًا.