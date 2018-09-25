أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 126.50 ريال

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 126.50 ريال

2018/09/25
الساعة 6:56 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 144.57 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.52 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.50 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.43 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.33 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.29 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,496 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,012 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,571 ريالًا.


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