أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 126.10 ريال

أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 126.10 ريال

2018/09/27
الساعة 8:57 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 144.11 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.10 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 126.10 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.09 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.07 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.06 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,482 ريالاً، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,009 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,113 ريالاً.

 


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