أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 127.11 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 145.27 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.16 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 127.11 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.95 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.74 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.63 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,518 ريالاً، فيما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,017 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 145,265 ريالاً.