أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 24 يسجل 145.58 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 145.58 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.45 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 127.39 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.19 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 84.92 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.79 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,528 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار جنيه الذهب 1,019 ريالاً، وسجلت أسعار كيلو الذهب 145,582 ريالاً.